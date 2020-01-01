رومانية : الهلال يُحقق فوزًا صعبًا ولوشيسكو يقود الفريق بنجاح

الهلال يسير بخطى رائعة في الدوري السعودي

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على الفوز الصعب الذي حققه نادي الهلال السعودي على حساب نادي الفيحاء ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل البريك هدفًا متأخرًا للزعيم الهلال ساهم في فوز فريقه على حساب الفيحاء بهدف مقابل لا شيء، في الدقيقة 69، بعد صناعة رائعة للهدف من زميله صالح الشهري.

ويأتي الاهتمام الروماني بأخبار مباريات الهلال لمتابعة أخبار المدير الفني الممُيز رازفان لوشيسكو المدير الفني للموج الأزرق.

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وقالت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية أن الفوز الصعب ساهم في حفاظ الزعيم على صدارة ترتيب الدوري السعودي قبل ملاحقة نادي النصر.

وقالت الصحيفة أن الهلال يسير بخطى رائعة في الدوري السعودي حيث وصل للمباراة الـ12 بدون أي خسارة، متميزًا عن منافسيه.

كما أشارت إلى أن الفوز الذي حققه الهلال تحت قيادة لوشيسكو هو الرابع على التوالي في جميع البطولات سواء الدوري المحلي أو دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن فوز نادي الهلال ساهم في رفع رصيده إلى 41 نقطة، قبل الوصيف النصر صاحب الـ35 نقطة، ولكنه يخوض مباراة اليوم أمام الشباب.