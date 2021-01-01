لجأ إليّ لتفادي الزحام المروري" .. قائد الدراجة التي أوصلت إبراهيموفيتش إلى سانريمو يحكي القصة"

تسبب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في كثير من الجدل والحديث حول كواليس ذهابه إلى مهرجان سانريمو الموسيقي وذلك بسبب الطريقة التي ذهب بها وما سرده من حكايات هناك.

وكانت تجربة مميزة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، خلال مشاركته في مهرجان سانريمو الموسيقي هذا العام في إيطاليا.

زلاتان اتخذ طريقة غير متوقعة للتواجد في الحفل، حيث استقل دراجة نارية لمسافة 60 كيلو متر مع أحد مشجعي ميلان، وهنا دارت أغلب الأحاديث.

هذا الحدث جعل الفريق الخاص به يتعجب مما قام به لدرجة جعلتهم غير متأكدين من نظام تحديد الأماكن الذي منحهم مكان زلاتان على دراجة أحد المشجعين.

اعترف إبراهيموفيتش بأن موظفيه قاموا بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) عليه عندما ركب مع راكب دراجة مجهول من أجل تجاوز الحركة المرورية.

ويحكي الرجل الذي كُتب له فرصة توصيل زلاتان إبراهيموفيتش إلى المهرجان عن الحدث ومدى المفاجآة التي حدثت له ولزوجته حين أخبرها بما حدث.

وقال: "حدث يوم أمس أنه كانت هناك أزمة مرورية، ولذا قررت في فترة ما بعد الظهر أن أركب الدراجة، كنت في طريقي لكي أعود إلى المنزل إلى بورجيو فيريتسي، وتوقفت في حركة المرور".

وأضاف: "بعدها رأيت هذه السيارة السوداء وعلى متنها شخصان وأرى أن أحدهما يشبه إبراهيموفيتش. قلت: "هل هذا هو إبرا بالفعل! لا أعتقد".

وتابع: "فجأة يفتح الرجل النافذة وإذا هو زلاتان إبراهيموفيتش يسأل إذا كنت سآخذه إلى سانريمو، لم أكن أصدق أن ذلك يحدث بالفعل".

وأردف: "قلت له نعم بالطبع سآخذك، لا مشكلة. كان لدي خوذة تحت سرجي، اتصلت بزوجتي وقلت لها: "سآخذ إبراهيموفيتش إلى سانريمو" ولم تصدقني ".

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يذكر أن اللاعب تدرب مع زملائه مع الفريق وكان ينوي القيادة إلى سانريمو بعد الظهر، ولكن حادث مروري أدى إلى توقف الطرق جعله يسلك هذا الطريق.