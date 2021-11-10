لتجنب سيناريو دوناروما.. قائد ميلان يتجاهل رايولا للاستمرار في النادي

بدأ أليسيو رومانيولي، قائد ميلان الإيطالي مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي دون وكيل أعمال، مينو رايولا.

المدافع الإيطالي ينتهي عقده مع الروسونيري في الصيف المقبل، ويريد أن يتوصل لاتفاق مع إدارة الروسونيري.

لماذا تخطى الإيطالي وكيل أعماله في المفاوضات؟







حسب ما ورد عن

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن رومانيولي بدأ مفاوضات مع إدارة النادي الإيطالي مباشرة.

رومانيولي يرغب في الاستمرار مع الفريق، والعلاقة المتوترة التي تجمع بين رايولا وإدارة النادي في الوقت الحالي تعطل تلك المفاوضات، كما حدث في سبتمبر الماضي،

بعدما جلس رايولا مع مسؤولي ميلان للتفاوض وانتهى الأمر دون حدوث أي تطورات.

ما السبب وراء توتر العلاقة؟

تشوب علاقة رايولا مع مسؤولي ميلان الفتور في الفترة الأخيرة بعد رحيل جانلويجي دوناروما عن صفوف الفريق في صفقة انتقال حر في ظل مماطلة في عملية التجديد العام الماضي ما انتهى برحيله إلى باريس سان جيرمان بدون مقابل.

وهذا ما أثر على نتيجة المفاوضات في سبتمبر، فحسب الصحيفة الإيطالية، ميلان يريد تخفيض عقد رومانيولي، إذ يتقاضى 6 ملايين يورو سنويًا، بينما يريد ميلان العقد الجديد بـ 3.5 مليون يورو سنويا في حين يريد وكيل أعمال اللاعب 4.5 مليون يورو.

الجدير بالذكر أنّ رومانيولي انضم لميلان في 2015 مقابل 25 مليون يورو قادمًا من روما، وشارك مع الروسونيري هذا الموسم في 11 مباراة.

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