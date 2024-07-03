"لا يمثلنا" .. توني كروس يرد على تقليل أسطورة ألمانيا من نجوم إسبانيا

تعرف على ما قاله توني كروس بشأن تصريحات ليمان

رد توني كروس لاعب وسط المنتخب الألماني، على سخرية ينس ليمان حارس مرمى منتخب ألمانيا السابق، والتي قلل فيها من المنتخب الإسباني قبل مواجهته مساء الجمعة القادم.

وكان ليمان قد خرج بتصريحات عبر برنامج "إل شرينجيتو" الإسباني، أكد خلالها على أن اللاروخا يمتلكون تقنية وجودة أفضل من ألمانيا، ولكنهم صغار الحجم وساذجين.

تصريحات ليمان قوبلت برد من جانب لامين يامال جناح إسبانيا صاحب الـ16 عامًا، توعد خلاله بالرد على أرضية الملعب، ومؤكدًا على أن هذه التصريحات تحفز منتخب بلاده للفوز بالمباراة ولا تُساعد ألمانيا إطلاقًا.

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وخلال المؤتمر الصحفي قبل صدام ألمانيا وإسبانيا، رد كروس قائلًا: "كلمات ليمان لا تمثلنا، فهو رجل لديه دائمًا رأي مختلف، ومنتخب إسبانيا يمتلك لاعبين رائعين يتمتعون بخبرة كبيرة".

لاعب وسط ألمانيا أضاف: "منتخب إسبانيا يمتلك لاعبين يمتلكون الخبرة الكبيرة، مثل رودري وألفارو موراتا وناتشو فيرنانديز وكارفاخال، وأتوقع أن تكون مباراتنا ضدهم رائعة وجميلة جدًا".

ويواجه المنتخب الألماني نظيره الإسباني مساء الجمعة، في دور ربع نهائي يورو 2024 المقامة في ألمانيا حاليًا.