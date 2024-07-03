لامين يامال يرد على حارس ألمانيا السابق: سترى في الملعب من هم الصغار!

"هذه التصريحات تساعدنا أكثر لتحقيق الفوز"

علق لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، على التصريحات الهجومية التي أطلقها ينس ليمان، حارس منتخب ألمانيا السابق، ضد لاعبي "لاورخا" قبل المواجهة المرتقبة بينهما في "يورو 2024".

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة صعبة أمام نظيره الإسباني، الجمعة المقبل على ملعب إم إتش بي أرينا، في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية.

وقال ليمان في تصريحات لبرنامج "إل شرينجيتو" الإسباني: "من حيث التقنية والجودة إسبانيا أفضل منا، لكنهم صغار الحجم وساذجين. إنه فريق من الشباب وليس لديهم الكثير من الخبرة الدولية".

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ورد لامين يامال، على ما قاله الحارس الألماني في تصريحات لنفس البرنامج: "هذا رأيه، ماذا سيقول لك؟ إنه ألماني، ويحاول زعزعة استقرارنا قليلاً. مثل هذه التصريحات تساعدنا أن نكون متحفزين أكثر لتحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو اللقب".

وأضاف: "نحن لا نستمع إلى أي شخص، وسنظهر ما نحن عليه في أرض الملعب. إنه لا يساعد ألمانيا بمثل هذه التصريحات، بل يساعدنا. أفضل شيء هو عدم قول أي شيء وسنرى ما إذا كنا صغارًا".

وكان ميكيل أويارزابال، لاعب منتخب إسبانيا، قد علق أيضًا على تعليقات ليمان، قائلًا: "إنه مجرد رأي آخر، أحترمه لكن لا أتفق معه، نعتقد أننا مجموعة تشكل فريقًا رائعًا، ما يعتقده الناس لا يؤثر علينا، نحن هادئون وواثقون من أنفسنا، ونعتقد أنه يمكننا التغلب على أي خصم".