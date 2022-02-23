لا ثورة في ريال مدريد في انتقالات الصيف .. هل يكذب بيريز بشأن ميزانية الملكي؟

هل تابعت أخبار انتقالات ريال مدريد مؤخرًا؟

الكل يتحدث عن الصفقات التي يرغب الملكي في التعاقد معها في الصيف، عفوًا أقصد الصفقة الوحيدة التي يود ريال مدريد التوقيع معها وبات قريبًا من ذلك بالفعل ألا وهي ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان بالمجان!

وماذا عن باقي الصفقات؟

ارتبطت عدة أسماء بريال مدريد لكن لم يبدو الأمر جديًا، فيبدو أنّ أنطونيو روديجر في طريقه للتجديد مع تشيلسي وبول بوجبا قد يرحل لباريس سان جيرمان، وحتى محمد صلاح لم يُحدد موقفه حتى الآن.

الجديد هو ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير مفصل منذ عدة أيام أكدت فيه أنّ ريال مدريد لم يمتلك خطة لثورة في سوق الانتقالات الصيفية، وأنّ تأمين صفقة كيليان مبابي هو الأهم خاصة في ظل رغبة الإدارة في منحه راتبًا مرتفعًا.

مبابي فقط إذًا؟ يبدو أنّ فلورنتينو بيريز يرى فريقًا آخر غير الذي نراه

الكل أو لا شيء

ريال مدريد يسعى جاهدًا لضم كيليان مبابي، بل حتى أنّه حينما حقق النادي الملكي لقب الدوري الإسباني في موسم 2019-2020 خرج بيريز ليطلب من نجم باريس سان جيرمان الانتظار قليلًا.

حاول النادي الملكي في الصيف الماضي التعاقد مع اللاعب، ووصلت العروض إلى 180 مليون يورو أو أكثر ولكن في الأخير لم تتم الصفقة.

والآن كل شيء صار أسهل مع انتهاء عقد اللاعب في يونيو المقبل، ومع احتمال حصوله على راتب يصل إلى 50 مليون يورو سنويًا، والذي ربما يرتفع حال بدأ مبابي في التفكير في عرض باريس سان جيرمان للتجديد.

ولكن حتى لو نجح ريال مدريد في ضم مبابي فيبدو أنّه الهدف الأسمى، لا يوجد صفقات أخرى في المراكز المختلفة رغم احتياج الملكي للاعبين في الوسط والدفاع بشكل واضح.

السؤال الأهم لماذا لا يقرر ريال مدريد القيام بثورة في التعاقدات رغم احتياجه لها؟ لماذا لم يضم صفقات منذ صيف 2019 حتى الآن سوى ألابا بالمجان وكامافينجا، ولكن عدا ذلك لا توجد صفقات.

رحل سيرخيو راموس ورافائيل فاران وكبر سن الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وحتى كاسيميرو وصل لعامه الـ30 اليوم، ولكن الإدارة لم تستقدم أحدًا! لماذا؟ هل يعاني الفريق من النواحي المالية؟

هل يكذب بيريز فيما يتعلق بالميزانية؟

ريال مدريد أعلن عن أرباحه عن الموسم الماضي في يوليو 2021 وحقق فيها مكاسب مرتفعة للغاية نظرًا لكونه موسم جائحة كورونا والذي شهد العديد من الخسائر المالية لكل الفرق تقريبًا.

ريال مدريد أغلق السنة المالية 2020-2021 بأرباح قدرها 874 ألف يورو بعد الضرائب، ورغم الوضع المالي الذي يبدو في حال جيد لكن بيريز مصر على عدم ضم أي صفقة مكلفة بل ومستمر في بيع اللاعبين وخفض الرواتب. لماذا؟

البعض قد يقول عن السبب وراء ذلك هو ذكاء فلورنتينو الذي يحاول ألا يغدق فريقه في الديون كما فعل جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة، ولكننا لا نتحدث عن جلاكتيكوس أو صفقات باهظة التكلفة دون قيمة فنية لكن نتحدث عن اهتمام بجلب صفقات يحتاج لها الفريق بالفعل.

نتحدث عن وضع ليس مثاليًا لريال مدريد الذي لم يحقق أي بطولة الموسم الماضي، ويعاني بشكل واضح أوروبيًا منذ التتويج باللقب في 2018، وحتى على المستوى المحلي يستفيد فقط من تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد الواضح، لكن أرقامه وعدد النقاط التي يحصل عليها لا يناسب ما كان عليه الوضع في السابق.

إذًا هناك سبب ما خفي يدفع ريال مدريد لعدم جلب الصفقات، وربما يكون هناك عجز في الميزانية والذي دفعه للإسراع في الإعلان عن السوبر ليج قبل انهيار الفكرة سريعًا.

لماذا يحتاج بيريز للكذب بخصوص الميزانية؟

إجابة هذا السؤال تحتاج لسؤال آخر، هل تعرف متى أقيمت آخر انتخابات لريال مدريد؟

من المفترض إقامة انتخابات ريال مدريد مرة كل 4 سنوات، ولكن بعد نجاح فلورنتينو بيريز في الانتخابات عام 2009 فاز بالتزكية دون دخول أي مرشح في 2013 و2017 ومؤخرًا في 2021 ليستمر حتى 2025.

حاول البعض الترشح ضد بيريز لكن إما أعلنوا الانسحاب سريعًا أو فشلوا في تلبية شروط الترشيح، ليتحول ريال مدريد لفريق مملوك إلى بيريز حتى لو نظريًا هو نادٍ ملك لأعضائه.

في 2018 نشرت صحيفة "ذا أثليتك" مقالًا يتحدث عن قرارات بيريز التي حولت ريال مدريد لنادٍ مملوك، وضمنت استمرار بيريز لمدة 16 عام على التوالي حتى الآن في رئاسة النادي.

بيريز عدل بعض القوانين التي تخص الترشيح وأضاف بندين رئيسين، الأول أن يكون المرشح عضوًا في النادي لمدة لا تقل عن 20 عامًا والثاني أن يكون الضمان المالي للترشح يصل إلى 15% من ميزانية الفريق.

وهذا البند هو الأهم، فحينما كانت الميزانية في موسم 2016-2017 690 مليون يورو، أصبح المرشح يحتاج إلى دفع 103 مليون يورو وهو مبلغ ضخم ولا يمكن لأي شخص دفعه بسهولة.

ولذلك كان من الضروري أن تصبح ميزانية الموسم الماضي والذي يسبقه مرتفعة، لأنّها لو تراجعت فهذا يعني أنّ الضمان المالي سيتراجع بالتبعية وبالتالي يجد بيريز من ينافسه في الانتخابات.

الحقيقة أنّه من الصعب تأكيد أو نفي أي شيء، لكن ما يحدث مع ريال مدريد فيما يتعلق بالميزانية أمر مثير للاهتمام، ولا يتعلق الأمر بتطوير ملعب "سانتياجو برنابيو" لأنّه حينما تم الإعلان عن المشروع تأكد أنّه سيتم اعتمادًا على قرض ضخم يتم سداده على 30 عامًا، وهو أمر خارج الميزانية.

إذًا لماذا كل هذه الأسرار يا بيريز؟!

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