صدمة لريال مدريد .. تغير جذري في العلاقة بين باريس ومبابي

أنباء غير سعيدة وتبدو صادمة لنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، وسط ترقب من ريال الذي يريد ضمه في صفقة انتقال حر.

ومع ذلك كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" عن تطورات جديدة ليست في صالح النادي الإسباني على الإطلاق.

كيف تبدو علاقة مبابي مع باريس؟

أكدت الإذاعة الفرنسية أنه في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تغيير جوهري في العلاقة بين باريس ومبابي.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير على مستقبل اللاعب، وإمكانية رحيله إلى ريال مدريد الذي وضع 200 مليون يورو على الطاولة لضمه دون جدوى الصيف الماضي.

ومن جانبه قال جيروم روثن لاعب باريس السابق والمعلق بالإذاعة:"في أغسطس الماضي كانت هناك فرصة 90% لرحيله والآن أصبحت 65%".

وأضاف:"أخبروني أن كل شيء يمكن أن يتغير بالنسبة لباريس في أي وقت وقد يستمر معهم".

هل يستمر مبابي؟

وفي سياق متصل أشار روثن إلى أن الجانب الرياضي وما يفعله باريس هذا الموسم سيؤثر بشكل كبير على قرار اللاعب.

وواصل تصريحاته:"الجانب الرياضي سيؤثر بكل تأكيد، لقد قيل لي أن إقصاء ريال مدريد قد يكون إيجابيا لباريس في هذا الصدد".

ويلعب باريس أمام ريال في 9 مارس القادم في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال على ملعب الفريق الإسباني، مع وجود أفضلية للفريق الفرنسي بعد فوزه في الذهاب بهدف دون رد.

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