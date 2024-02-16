"لا تبكي أيها الغبي" .. مفاجأة مدوية في انتظار فينسيسوس بملعب فالنسيا

"لم يكن ذلك بسبب لونه أبدًا"

تجهز جماهير فالنسيا حملة ضخمة للرد على فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد، الذي كان قد دخل في صدامًا مباشرًا معهم خلال مباراة الدور الثاني في الموسم الماضي من الليجا.

وزعم فينيسيوس أنه تعرض لهتافات عنصرية بشكل جماعي في ملعب "ميستايا"، حيث قال إن الجماهير كانت تهتف ضده بسبب بشرته السمراء ووصفته بالقرد، لكن النادي أكد أنها هتافات فردية وأن من قاموا بذلك حصلوا على عقوبتهم.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا، يوم السبق الموافق 2 مارس المقبل على ملعب ميستايا، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني "الليجا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن جماهير فالنسيا قامت بتأليف أغنية وصفوا فيها اللاعب البرازيلي بـ "الغبي"، مع التأكد من عدم وجود أي إهانات عنصرية تجاهه في المباراة الماضية.

وأوضحت أن جمهور فالنسيا خصص الهتاف من أجل "الدفاع عن شرف ميستايا" والضغط على فينيسيوس من أجل إجباره على احترام النادي، بعد عام تقريبًا من سخرية البرازيلي منهم في عقر دارهم.

وكشفت عن أن كلمات الأغنية المنشورة على غلاف صحيفة "سوبر ديبورتي" المحلية، تقول: "لاعب ريال مدريد الشهير، الشيء الوحيد الذي فعله، كان يبكي ويكذب، كان يبكي هنا وهناك؛ ويسخر من الناس دائمًا ومن المنافس، حتى وصل إلى فالنسيا وانتهت القصة؛ المشكلة هي أنه غبي. ولم يكن ذلك بسبب لونه أبدًا".