خناقة شوارع وطرد لفينيسيوس واشتباكات مع الجماهير .. معركة فالنسيا وريال مدريد!

مباراة شهدت كل شيء في كرة القدم!

شهدت مواجهة فالنسيا أمام نظيره ريال مدريد التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني مشاجرة قد تكون الأكبر في هذا الموسم.

جاء هذا بعدما كان ريال مدريد يملك الكرة وفي طريقه نحو تسجيل الهدف الأول له في المباراة والذي كان سيصبح هدف التعديل، فتم إدخال كرة أخرى إلى داخل الملعب، وتمت عرقلة فينيسيوس جونيور ومنع الهجمة وقرر الحكم لعب ضربة حرة غير مباشرة من المكان الذي تواجدت فيه الكرة الثانية.

فسريعًا اشتعل غضب فينيسيوس الذي دخل في صراع مع نجوم فالنسيا وجماهير النادي الخصم، ولولا تدخل نجوم الفريقين لما كان الأمر قد انتهى على خير.

تم استئناف اللعب وحصل ريال مدريد على ركنية في نهاية الوقت بدل من الضائع، فحاول أحد نجوم فالنسيا إضاعة الوقت والحصول على الكرة لنفسه فارتطم به روديجر وتدخل فينيسيوس ليقوم بتعنيفه فمنحه الحكم بطاقة صفراء، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحولها لبطاقة حمراء عقب أن اكتشف أن النجم البرازيلي ضرب خصمه دون كرة.

المشاكل لم تتوقف هنا فقد بدأ فينيسيوس فورًا بالقيام ببعض الاشارات أثناء خروجه من أرض الملعب، سواء لنجوم فالنسيا أو للحكم أو حتى للجماهير، حيث أشار لهم بهبوط فريقهم للدرجة الأدنى، وصفق للحكم، ليتم الاشتباك معه من جديد قبل أن يغادر الملعب.

جدير بالذكر أن فوز فالنسيا بهدف نظيف قد ضمن لهم بنسبة كبيرة البقاء في الدوري الإسباني، حيث وصلوا إلى النقطة رقم 40 في المركز الـ 13.