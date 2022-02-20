لأهداف رياضية وتجارية .. نظام جديد لكأس السوبر في السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استحداث نظام جديد لبطولة كأس السوبر السعودي سيبدأ العمل به الموسم القادم 2022-2023.

كأس السوبر السعودي يُقام سنويًا ويجمع بطلي الدوري والكأس للموسم الماضي، وقد تُوج بالنسخة الأخيرة منه الهلال بفوزه على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ما هو النظام الجديد لكأس السوبر السعودي؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في وقت متأخر من مساء أمس اعتماده لنظام جديد يخص كأس السوبر السعودي، يتضمن توسيع قاعدة المشاركة في البطولة إلى 4 فرق بدلًا من 2، وذلك بناءً على توصيات لجنة المسابقات واللجنة التجارية.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن الهدف من ذلك النظام الجديد هو زيادة الأندية المشاركة في البطولة وكذلك رفع القيمة السوقية لها.

وينص النظام الجديد على مشاركة بطلي ووصيفي الدوري والكأس للموسم السابق، على أن يتم اللجوء لترتيب الدوري السعودي في حال تكرار الفرق الأربعة.

وستُقام البطولة من 3 مباريات، هي مباراتي نصف النهائي والنهائي، وذلك على غرار بطولة كأس السوبر الإسباني التي تُلعب بنفس هذا النظام منذ موسم 2019-2020.

وأوضح الاتحاد السعودي أن موعد البطولة سيُحدد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات الراعية وفقًا لروزنامة الموسم القادم.

ما هو تاريخ كأس السوبر السعودي؟

انطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي موسم 2013-2014، وقد تُوج بها نادي الفتح بطل الدوري آنذاك بعد فوزه على الاتحاد بطل الكأس 3-2.

ويمتلك الهلال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر السعودي، بواقع 3 مرات، وقد حل وصيفًا مرتين، يليه النصر بلقبين.

ويمتلك كلًا من الفتح والشباب والأهلي لقبًا في كأس السوبر السعودي، ويُعد الاتحاد الفريق الوحيد من الخماسي الكبير الذي لم يُتوج باللقب رغم لعبه المباراة مرتين عامي 2013 و2018.

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