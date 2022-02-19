الأفضل رغم الهزيمة.. ماذا قدّم ميسي أمام نانت؟

رغم هزيمة باريس سان جيرمان من نانت بثلاثية لهدف، إلا أن الأرقام تقول أن ليونيل ميسي كان أفضل لاعبي بي آس جي يوم السبت.

وشارك الأرجنتيني منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، ومن الناحية العملية ساهم في هدف باريس الوحيد بتمريرة حاسمة إلى نيمار.

سدد ميسي كرة واحدة بين القائمين والعارضة، وتسديدة أخرى بعيدة عن المرمى مع تسديدة تم اعتراضها من قبل مدافعي نانت.

من ناحية المراوغات، حاول ميسي المراوغة في أربع مناسبات، ونجح فيهم جميعهم، مما يؤكد أنه كان بحالة جيدة للغاية بالمباراة.

ثلاث تمريرات مفتاحية من البرغوث مع كرتين طوليتين ناجحتين، وصناعة فرصتين محققتين.

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لمس ميسي الكرة 90 مرة، وفقدها فقط في 18 مناسبة، وكانت له الغلبة في ستة التحامات أرضية من أصل 8.

ربما الرقم الوحيد غير الجيد كان نسبة التمريرات الصحيحة، بلغت فقط 85%، حيث مرر 12 تمريرة خاطئة طوال المباراة من أصل 72.

إن كانت المباراة رقميًا جيدة لميسي، فلسوء حظه أن ذلك لم يترجم في صورة أهداف، أو حتى في صورة انتصار لباريس.