لامبارد يُعلن إصابة بوليسيتش ويؤكد بقاء كريستينسن

إصابة مفاجئة ومخيبة للآمال..

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن إصابة لاعبه كريستيان بوليستيش وغيابه عن الملاعب لأسابيع قليلة.

الدولي الأمريكي بدأ بداية متذبذبة عند انضمامه من بوروسيا دورتموند هذا الموسم، قبل أن يصير واحدًا من أهم النجوم في البلوز بتسجيله خمسة أهداف وصناعته لاثنين آخرين.

لامبارد تحدث للصحافة وقال "بوليسيتش يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، الأمر مخيب للآمال بالنسبة لنا وسنرى سرعة تعافيه، الإصابة سيئة للغاية.".

كما أضاف "قبل أعياد الميلاد أبلغ عن آلامه ولذلك أبعدناه، كنت قلقًا من الإصابة. إنه لاعب موهوب للغاية ويصنع الفارق بالنسبة لنا.".

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في الوقت نفسه، فقد أكد لامبارد على بقاء أندرياس كريستينسن داخل الستامفورد بريدج وعدم رحيله على الرغم من وجود اهتمام من العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة به في يناير الحالي.

الأسطورة الإنجليزية تابع وقال "الحقيقة هي أنه يواجه منافسة في مركز قلب الدفاع، ليست محادثة سهلة بالنسبة لي لأنني اختار من أراه الأنسب، اثنان منهم لن يكونا سعيدان باختياري بالطبع.".

"ولكن كما هو الحال دائمًا، يمكن لأندرياس أن يتطور ويمكنك أن ترى كيف كان هائلًا أمام أستون فيلا. في بعض الأحيان عندما نواجه فريقًا بدنيًا ينبغي أن يسأل نفسه بعض الأسئلة."

"إنه لا يزال شابًا، ربما لأنه رحل مبكرًا وأُعير ظن البعض أنه أكبر من سنه الحقيقي. أعتقد أن لديه الإمكانيات ليكون قلب دفاع مميز حقًا."

يذكر أن الدولي الدنماركي قد شارك هذا الموسم في 12 مباراة، 8 منهم في الدوري الإنجليزي، ويميل لامبارد للاعتماد على روديجير وزوما في قلب الدفاع.