لامبارد: لا أستطيع وصف مباراة أياكس، درب من الجنون

لامبارد سعيد بالمباراة..

أبدى فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، سعادته بمباراة فريقه أمام أياكس بعد الجنون الذي حدث فيها وانتهائها بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أياكس تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن الثلاثة، هدفان ذاتيان من تشيلسي عن طريق الخطأ في مرماهم، قبل أن يعود الفريق الهولندي ويتقدم بالرابع في الشوط الثاني، ولكن أصحاب الأرض قاموا بريمونتادا بعد طرد لاعبين من الضيوف.

وفي حديث للصحافة بعد المباراة قال لامبارد "لا يمكنني أن أفسر المباراة. نحن هنا لإمتاع الناس، وهذا ما حدث من خلال كل الأشياء التي نحللها وجنون المباراة، كل الاحترام لأياكس، يا لها من مباراة رائعة.".

"لا أعتقد أنني قد خضت مباراة مثلها من قبل، الهدفان الذاتيان كانا قصة الشوط الأول، قلت بعد الشوط الأول أن المباراة ستنتهي 3-3 أو 4-4، وقد حدث بالفعل."

في الوقت نفسه، فإن أداء فريقه والأخطاء لم يجعلا مدرب ديربي كاونتي السابق سعيدًا، حيث قال "صنعنا زخمًا وظهرنا بخطورة، أنا لست سعيدًا بشكل عام، هذه مباراة في دوري الأبطال ولقد ارتكبنا أخطاءً كثيرة لم ينبغي أن نرتكبها.".

وأتم "أكبر دواعي سروري هي الروح التي ظهرت في الملعب. لا يمكنني الحكم على البطاقات الحمراء، لم أرى لماذا احتسبهما الحكم.".

يذكر أن التعادل مع فوز فالنسيا على ليل قد أشعل المجموعة، حيث بات الثلاثي، تشيلسي وأياكس والخفافيش، لديهم نفس الرصيد من النقاط، 7، مع بقاء مباراتين لكل فريق.