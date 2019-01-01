لامبارد: جودة محرز صنعت الفارق وتشيلسي سيستعيد الانتصارات

لامبارد يتحسر على التفاصيل البسيطة

اعترف مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، على مضض، بأحقية مانشستر سيتي في الفوز على فريقه في قمة الجولة الثالثة عشر للبريميرليج.

وحافظ الفريق اللندني على سجله الخالي من الهزيمة منذ الجولة السابعة، إلى أن تعثر مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" بنتيجة 1-2.

وبعد المباراة قال سوبر لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس". "كانت مباراة متكافئة بيننا وبينهم، لكننا لم يكن لدينا الجودة الكافية في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "مباراة من هذا النوع يُمكن أن تنتهي بغفلة، لكنها تبقى أول هزيمة بالنسبة لنا منذ فترة طويلة. نعلم أنه شعورًا مؤقتًا، لكنني أثق أننا إذا واصلنا العمل ستعود الأمور إلى نصابها الصحيح".

وأشاد بأداء فريقه، بقوله "سيطرنا على المباراة بطريقة جيدة، وكانت لدينا لحظات رائعة، وشعرنا أننا الأكثر سيطرة، لكن من الصعب أن تحافظ على سيطرتك بشكل مطلق أمام منافس مثل مانشستر سيتي".

وختم "جودة محرز صنعت الفارق، وربما غلب علينا البطء في حركتنا في الدفاع، وهذا منحهم فرصة لتهديدنا، لكني أشعر بخيبة أمل بسبب التفاصيل البسيطة. وإذا نظرت إلى مانشستر سيتي فهو مشروع مكتمل، أما نحن فما زلنا في بداية مشروعنا".

الجدير بالذكر أن الهزيمة تسببت في تراجع تشيلسي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بتجمد رصيده عند 26 نقطة، فيما قفز السيتي إلى المرتبة الثالثة بوصوله للنقطة الـ28، على بعد نقطة من الوصيف ليستر سيتي، والجميع خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ37 نقطة.