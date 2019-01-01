بالأرقام .. ليفربول ينضم لأصحاب أطول سلسلة "لا هزيمة"

بعد تجاوز المطب اللندني الصعب

حقق ليفربول انتصارًا لا يُقدر بثمن على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيلهرست بارك" بعد عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وواجه الفريق الضيف صعوبة بالغة في الوصول لمرمى حامي عرين الفريق اللندني، بسبب غياب محمد صلاح بداعي الإصابة، إلى أن تمكن ساديو ماني من وضع الريدز في المقدمة، ليرد عليه ويلفريد زاها بهدف التعديل، وفي الأخير أنهى روبرتو فيرمينو الاشتباك بتسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط.

وبهذا الفوز المعنوي الهائل، يكون أحمر الميرسيسايد، قد عادل الرقم المسجل باسم آرسنال ومانشستر سيتي، بتفادي الهزيمة للمرة الـ30 في البريميرليج.

وحقق ليفربول 25 انتصارًا مقابل 5 تعادلات في آخر 30 مباراة، على غرار ما فعله آرسنال مع مدربه الأسطوري آرسن فينجر في موسم 2001-2002، ومانشستر سيتي مع الفيلسوف بيب جوارديولا في نسخة 2017-2018، بتفادي الهزيمة في 30 مباراة على التوالي.

ويتبقى ليورجن كلوب وكتيبته 10 مباريات، لمعادلة تشيلسي صاحب ثاني أطول سلسلة لا هزيمة في الدوري الأكثر شهرة وتنافسية في العالم، عندما قادهم جوزيه مورينيو للحفاظ على سجلهم بلا هزيمة في 40 مباراة متتالية بين عامي 2004 و2005.

ويحتاج كذلك 19 مباراة أخرى بلا هزيمة، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الجيل الذهبي لآرسنال، الذي حقق اللقب بلا هزيمة موسم 2003-2004، ثم توقفت السلسلة في أكتوبر 2004 بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد".

الجدير بالذكر أن انتصار ليفربول عزز مكانه في صدارة البريميرليج بالوصول للنقطة الـ37، بفارق ثماني نقاط عن الوصيف ليستر سيتي بعد فوزه خارج القواعد على برايتون بهدفين نظيفين، وبفارق 11 نقطة عن تشيلسي قبل انتهاء مباراته مع مانشستر سيتي.