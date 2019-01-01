لامبارد: تشيلسي يمتلك ما يكفي ليكون أفضل من ذلك

يعتقد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن فريقه يمتلك ما يكفي ليظهر بشكل أفضل من الذي ظهر به أمام ساوثامبتون اليوم.

وخسر تشيلسي، من ساوثامبتون بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج والمعروفة باسم بوكسيج داي.

وقال لامبارد في تصريحات عقبت المباراة: "كان يجب أن نكون أفضل ونكسر تنظيمهم، وأعتقد أننا نمتلك ما يكفي لنكون أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

وواصل: "الفرق تجعل الأمر صعباً علينا في ملعبنا، نحن لا نخلق فرصاً كافية، لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة، أمام توتنهام كانت لدينا مساحات عكس اليوم، يجب علينا أن نجعل الفرق تواجه صعوبة على ملعبنا".

وحقق تشيلسي، فوزاً هاماً في الجولة الماضية، على حساب توتنهام بهدفين دون رد على ملعب الأخير.

وحول مشاركة ماونت في الشوط الثاني، قال لامبارد: "لقد كان له تأثير بسيط على الأداء ولكن لم يغير النتيجة، نحن الآن في فترة اختبار وعلينا التعامل بشكل جيد معها".