لالانا: المعايير التي نضعها لأنفسنا تحلق بنا في آفاق جديدة

كيف فسر آدم لالانا شراسة ليفربول في الوقت الحالي؟

قال نجم نادي ليفربول آدم لالانا إن المعايير التي يضعها لاعبي الريدز لأنفسهم هي من تساعد الفريق على خلق آفاق جديدة وأهداف وطموحات كبرى كل يوم.

ويعيش ليفربول حالة مميزة في الوقت الحالي، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بأعلى معدل نقاط في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى بعد خوض 21 مباراة.

وبعد نصف موسم تاريخي أعقب التتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وإكمال الثلاثية القارية فيما بعد، تحدث لالانا عن سر الأداء التصاعدي لفريقه.

وقال لالانا: "القصة كلها تكمن في الرغبة والدوافع وكيفية الحفاظ عليها وتجديدها، وأن تخلق من كل انتصار رغبة في تحقيق انتصار آخر"

وأضاف: "هذه هي العقلية التي نتبعها والتي يهتم يورجن كلوب بزراعتها هنا، الفوز ثم الفوز، نحن نبحث عن التحسن كل يوم وما يشاهده الجميع هو نتاج لتلك الحالة"

وتابع: "المعايير؟ نحن من نصنعها ونضعها لأنفسنا، وهي من تساعدنا في خلق آفاق جديدة وبحص عن أشياء لم تكن موجودة في الماضي"

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يذكر أن ليفربول في طريقه لكسر نحس دام لـ 30 عامًا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال سارت الأمور في اتجاهها الذي تسير فيه منذ بداية الموسم.