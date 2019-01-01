لاعب وسط الصين: الفريق الإيراني هو الأقوى بكأس آسيا

مواجهة قوية في انتظار الصين مع إيران في دور الثمانية من البطولة هذا الأسبوع

يرى جين جينجداو لاعب وسط المنتخب الصيني، أن إيران هي الخصم الأقوى بكأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات.

الصين تستعد لمواجهة صعبة أمام إيران، في دور الثمانية من كأس آسيا يوم الخميس القادم.

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وقال جينجداو عن الخصم المقبل:"تدريباتنا اليوم ركزت على التعافي من المباراة الماضية وسنواصل العمل من الآن".

وأضاف:"سنبدأ التدريب خصيصاً على مواجهة إيران، شاهدنا العديد من المباريات ومقاطع الفيديو لهم".

وتابع:"إيران هم الفريق الأقوى في آسيا، سواء من الناحية البدنية أو الفنية ولديهم العديد من اللاعبين بالدوريات الخمس الكبرى".

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واستكمل حديثه:"لا يهم من سيلعب، كل ما نفكر فيه هو الإصرار والقتال على أرض الملعب من أجل الفوز".

وكانت الصين قد تأهلت لربع النهائي بعد فوزها على تايلاند 2/1، بينما تغلبت إيران على عمان بثنائية نظيفة.