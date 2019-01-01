لاعب ميلان يوضح سبب احتفاله بعد خماسية أتلانتا

لاعب ميلان احتفل بعيد ميلاده بعد الهزيمة القاسية من أتلانتا

قدم دافيد كالابريا لاعب ميلان اعتذاره لجمهور فريقه، على احتفاله بعد ميلاده، في نفس يوم خسارة الروسونيري من أتلانتا.

وخسر ميلان بنتيجة ثقيلة من أتلانتا، بخماسية نظيفة مطلع الأسبوع الجاري، في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

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ونشر اللاعب رسالة لجمهور ميلان جاء فيها: "أعتذر للذين غضبوا مني وأساءت إليهم بشكل غير مباشر".

وواصل: "لقد نظمنا واتفقنا على هذا الحفل منذ فترة طويلة، يوم ميلادي 6 ديسمبر، ولكني قررت الاحتفال يوم 22 ديسمبر عند بداية العطلة الشتوية حتى لا أقصر في التدريبات".

وتابع: "لم يتوقع أحد أن نخسر بتلك النتيجة، أنا إنسان قبل أن أكون لاعباً لقد كنت استمتع يومها لأن هذا عيد ميلادي".

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وأضاف: "هل كان علي أن أجلس وأبكي بمفردي في زاوية؟!، هذا ليس الشيء الصحيح لا أحد يعرف ما يبدو عليه الأمر، لذلك دعونا نكون متعاطفين مع بعضنا أن احترم القميص ولا يحب أحد ميلان أكثر مني".

وبعد تلك الهزيمة الثقيلة تجمد رصيد ميلان عند النقطة 21 في المركز الحادي عشر من جدول الدوري الإيطالي.