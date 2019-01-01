لاعب منتخب الجزائر في ورطة بعد غلق سوق الانتقالات

ياسين بنزية يواجه أزمة كبيرة بسبب استمراره في فناربخشه وغلق سوق الانتقالات في شرق أوروبا

يواجه الجزائري ياسين بنزية، لاعب فناربخشه التركي، أزمة كبيرة بعد غلق سوق الانتقالات بصورة نهائية وفشله في الرحيل عن صفوف الفريق.

اللاعب المعار من صفوف ليل تعرض للشطب من جانب فناربخشه ولن يستطيع المشاركة في المباريات المقبلة.

وواجه بنزية عقوبة من جانب الفريق التركي ولن يتمكن من خوض أي مباراة، كما أنّه لن يستطيع العودة إلى ليل بسبب غلق سوق الانتقالات في فرنسا بنهاية يناير الماضي.

وخطط اللاعب للبحث عن عرض في دول شرق أوروبا والتي لم يغلق فيها سوق الانتقالات سوى مساء أمس، الخميس، ولكنّه لم يتمكن من ذلك.

📢 المرشحون لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 🔽



🇧🇭 سلمان بن إبراهيم

🇶🇦 سعود المهندي

🇦🇪 محمد خلفان الرميثي pic.twitter.com/WSJ56yOKu1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

ولن يستطيع بنزية أن يخوض أي مباراة لنهاية الموسم مما قد يتسبب في ابتعاده عن المشاركة مع الجزائر في أمم أفريقيا.

وقد يسعى اللاعب للإنضمام إلى الدوري النرويجي أو السويدي أو الدنماركي لأن سوق الانتقالات لم يُغلق هناك بعد.

وتقام بطولة أمم أفريقيا في مصر بين 7 إلى 30 يونيو المقبل.