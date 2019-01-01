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الدوري الإنجليزي الممتاز

ليس صلاح - روبرتسون يختار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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Getty Images
من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظر روبرتسون؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اختار أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، أفضل لاعب في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي مستبعدًا المصري محمد صلاح زميله في الفريق.

محمد صلاح حقق جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: "لو اختار لاعبًا ليكون الأفضل في الدوري الإنجليزي فبالطبع سيكون فيرجيل فان دايك".

وأوضح: "إنّه يجعل مهمتي أسهل وحينما أواجه أي منافس أعرف يقينًا أنّ فان دايك  لم يترك مركزه وأتصرف على هذا الأساس".

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لاعب هال سيتي السابق أرجع سر تفوق فان دايك إلى هدوءه والثقة الكبيرة التي يتحلى بها، كما أنّ لديه مساحة كبيرة للتطور بسبب صغر سنه.

وأردف: "بسبب ما يقدمه يستحق أن يكون الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، إنّه يقدم مستويات رائعة للغاية".

جون تيري، أسطورة تشيلسي، آخر مدافع حقق الجائزة وكان ذلك في موسم 2004-2005 ووقتها حصد البلوز لقب الدوري الإنجليزي.

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