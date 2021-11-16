لاعب ريال مدريد السابق يُحاول "خطف" بانيجا من الشباب

تولى فيرناندو جاجو نجم ريال مدريد السابق في أكتوبر الماضي مهمة تدريب فريق راسينج الأرجنتيني، وقد بدأ يضع خطة دعمه باللاعبين الكبار خلال سوق الانتقالات الشتوي.

قناة تي واي سي سبورتس (TYC Sports) الأرجنتينية أفادت أن جاجو وضع عينيه على إيفر بانيجا نجم وسط الشباب السعودي لضمه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، بهدف إضافة الكثير من الجودة والخبرة لراسينج الذي يُعاني في الدوري بتواجده في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة فقط من 20 مباراة.

القناة الرياضية الشهيرة أوضحت أن جاجو صاحب الـ35 عامًا يُحاول حاليًا وبجهد كبير إقناع زميله السابق في بوكا جونيورز ومنتخب التانجو الانضمام إليه في مغامرته مع راسينج، رغم علمه بصعوبة ذلك خاصة في ظل ارتباط بانيجا بعقد يمتد حتى صيف 2023 مع الشباب.

صاحب الـ33 عامًا يُعد من أبرز نجوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ويُصنف من العديد بأنه الأجنبي الأفضل في السعودية حاليًا ومنذ انضمامه للشباب صيف 2021، ولذا تبدو موافقة إدارة الفريق العاصمي على رحيله قبل نهاية عقده أقرب للمستحيل.

الشباب عاد مع بانيجا للمنافسة على الدوري السعودي، إذ حل وصيفًا للهلال في الموسم الماضي، ويُطارد الاتحاد على الصدارة هذا الموسم، وقد فقد النادي بالفعل نجميه فابيو مارتينيز وكريستيان جوانكا الصيف الماضي ولا يبدو مستعدًا لخسارة أهم نجومه في يناير أو حتى الصيف القادم.