"لاعب الهلال السبب" .. إدارة النصر تبرر الحركة المشينة من كريستيانو رونالدو!

ثورة جماهيرية ضد كريستيانو رونالدو وإدارة النصر تدافع عنه

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قامت الدنيا ولم تقعد خلال الساعات الماضية، بعد ديربي الرياض، ليس لأمور فنية، إنما بسبب تصرف من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

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الدون شارك في أول ديربي له منذ انتقاله للعالمي، لكنه خسر أمام الهلال أمس الثلاثاء، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

لكن الأزمة ليست في الهزيمة، إنما في تصرف رونالدو غير الأخلاقي أثناء خروجه من أرض الملعب عقب نهاية المباراة، والتي تسبب في دعوات لطرده من المملكة وتصدر وسم "الحركة القذرة" المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة.

لكن إدارة النصر بررت هذا التصرف على لسان الإعلامي النصراوي محمد العنزي، الذي أكد أنه لم يكن كما فسره البعض، إنما لمعاناة كريستيانو من إصابة.

وقال العنزي، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "رونالدو يعاني من إصابة، فلقطته المثيرة من جوستافو كوييار؛ لاعب الهلال، كانت بدايتها أنه تعرض لضربة في منطقة حساسة جدًا، هذه معلومة مؤكدة، أما تفسيرات الجماهير فهم أحرار".

وأضاف: "الدليل على كلامي أن رونالدو أثناء خروجه من الملعب كان رأسه منكسًا ولم تكن نظراته تجاه المدرجات، وأؤكد مرة أخرى بناءً على معلومة من إدارة النصر هو مصاب!".

جدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق الدون عند 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الهلال لـ49 نقطة في المركز الرابع.

Shahid