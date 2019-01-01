لاعب إنتر السابق: دي بور هو أسوأ مدرب في تاريخ النادي

هل حقًا على حق؟

يرى جوناثان بيابياني، لاعب إنتر ميلان السابق، أن المدرب الهولندي فرانك دي بور هو أسوأ مدرب قد مر على النيراتزوري في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أنه قد فشل فشلًا ذريعًا خلال وجوده في العملاق الإيطالي.

بيابياني انضم إلى إنتر عام 2015، وقد تواجد إبان فترة قيادة دي بور للإنتر في موسم 2016-2017، ليخرج الآن ويؤكد أن الوضع كان فوضوي بشكل لا يمكن تصديقه على الإطلاق.

دي بور تولى مقاليد الإنتر لمدة لم تتجاوز الأربعة شهور وذلك بعد نجاح باهر له في أياكس الهولندي، إلا أن تجربته في إيطاليا كانت في غاية السوء، حيث فاز في 5 من أصل 14 مباراة خاضها مع الإنتر لتتم إقالته في أكتوبر 2016.

اللاعب الفرنسي تحدث إلى الصحافة وقال"بالنسبة لي، فإن دي بور كان أسوأ مدرب في تاريخ الإنتر، لم يحقق نتائج في ميلانو، ثم انتقل إلى كريستال بالاس وفشل أيضًا، لقد فشل أسلوبه على جميع الأصعدة.".

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المدرب الهولندي يُعد واحدًا من أسوأ المدربين في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث عجز عن الفوز في 5 مباريات خاضها لتتم إقالته سريعًا أيضًا من تدريب كريستال بالاس، وهو ما استغله جوزيه مورينيو في السخرية من دي بور عند نشوب حرب كلامية بينهما بعد إقالة البرتغالي من تدريب مانشستر يونايتد.

بيابياني تابع حديثه وقال "لقد شعرت بالأذى كثيرًا عندما قال لنا المدرب أننا مجموعة فاسدة، لم أستطع أن أصمت وأجبت فورًا على حديثه. لم تجمعني به أبدًا علاقة جيدة، ليس فقط على الصعيد الفني، بل حتى على الصعيد الشخصي.".

وأتم "في الحقيقة لم أفهم أبدًا سبب عدم مشاركتي، ولكن في الحقيقة لم أكن وحدي الذي لم أفهم، فحتى من كانوا ضمن الأساسيين تحت ولايته قالوا أنه متعجرف وأنهم لم يفهموا أسلوبه في كرة القدم.".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد مثّل الإنتر في 20 مباراة خلال هذا الموسم وقد سجل هدفًا وحيدًا مع صناعته لهدفين آخرين.