أتلتيكو مدريد وإنتر يتصارعان على مهاجم تشيلسي

هل تحدث الصفقة في يناير؟

أصبح رحيل أوليفيه جيرود، لاعب تشيلسي، عن صفوف البلوز ما هو إلى مسألة وقت، وذلك في إطار سعيه إلى الوجود في قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2020 .

جيرود يُعد الخيار الثالث بالنسبة لفرانك لامبارد هذا الموسم خلف تامي أبراهام وميتشي باتشواي، حيث لم يشارك سوى في سبع مباريات فقط، منهم 2 فقط كأساسي خلال 16 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

أتلتيكو مدريد وإنتر هما الناديان الراغبان في الظفر بخدمات جيرود خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتحديدًا النيراتزوري، والذي يُعد مدربه أنطونيو كونتي أحد أبرز وأكثر المؤمنين بموهبة الدولي الفرنسي.

عقد جيرود مع تشيلسي ينتهي مع نهاية هذا الموسم مما يجعل الإدارة اللندنية منفتحة على بيعه في الشتاء في سبيل الاستفادة المادية من خلفه، ويتوقع أن تتراوح قيمة انتقاله ما بين 5 إلى 5.5 مليون جنيه استرليني.

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بالنسبة للإنتر فستكون هذه القيمة مثالية للغاية لدعم الهجوم، في الوقت الذي سيكون خيار التعاقد مع صاحب الـ33 عامًا بالنسبة لأتلتيكو مدريد متاحًا بقوة في ظل الأزمة الهجومية الحالكة داخل جدران الواندا ميتروبوليتانو.

وبحسب ما أشارت له صحيفة "ذا صن" فإن ديديه ديشان قد حث جيرود على ضرورة مغادرة تشيلسي في الشتاء من أجل الحفاظ على مستواه، ومن أجل الحفاظ على مكانته الأساسية مع منتخب الديوك.

تشيلسي كان من الممكن أن يُعارض بيع جيرود في الأشهر الماضية، ولكن بعد فك الحظر على إجراء الانتقالات فإن لامبارد لن يمانع تركه يرحل، في ظل اهتمام البلوز بالتعاقد مع أكثر من مهاجم وعلى رأسهم تيمو فيرنر لاعب ريد بول لايبزيج الألماني.

الجدير بالذكر أن كريستال بالاس هو الآخر من المهتمين بالحصول على خدمات جيرود في يناير، ولكن وجود كونتي في الجيوزيبي مياتزا قد يجعل الكفة تميل للنادي الإيطالي لا سيما وأن كونتي نفسه كان من جلبه إلى البلوز من أرسنال منذ عامين.