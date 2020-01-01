لاعبا برشلونة: الأخطاء سبب التعادل ولن نتوقف عن القتال

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اتفق لاعبو برشلونة على مرارة التعادل الأخير أمام فالنسيا بهدفين لكل فريق، في الوقت الذي أكدوا فيه على تركيزهم الكامل على مباراة بلد الوليد يوم الثلاثاء المقبل.

ورغم تقدم البرسا في الشوط الثاني بهدف ثانٍ في مطلعه عبر المدافع رونالد أراوخو، إلا أن الخفافيش تمكنوا من التعديل وخرجوا بنقطة ثمينة لهم وسيئة جدًا للنادي الكتالوني.

الآن بات رصيد برشلونة 21 نقطة وبات يبتعد عن الصدارة بفارق 8 نقاط مع مباراة أقل للمتصدر أتلتيكو مدريد، ما يُزيد الضغوطات كثيرًا قبل مباراة بلد الوليد المقبلة.

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محرز الهدف الثاني، أراوخو، تحدث بعد المباراة قائلًا "تعادل مرير، لقد أردنا الثلاث نقاط، إنه لأمر مؤسف أنهم قيدونا هكذا".

كما أضاف "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في الدفاع كان لا ينبغي أن نقع فيها تسببت في هدفيهم، إنه أمر مؤسف أن سنحت لنا الفرصة ولم نسجل أيضًا، لكن علينا مواصلة العمل".

وعن هدفه "سعيد لكونه الهدف الأول لي مع برشلونة، من الجيد جدًا أن أسجل وأفعل المزيد مع هذا النادي، لكن هذا يأتي مع مرارة التعادل لأنني أردت الفوز اليوم".

وأتم "علينا التفكير في مباراة يوم الثلاثاء والفوز بها بكل السبل. إنه أفضل هدف سجلته لما يعنيه بالنسبة لي، أهديه إلى زوجتي".

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أما زميل أراوخو في مركز قلب الدفاع، أوسكار مينجويزا، فتحدث بدوره قائلًا "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة بأسلوب جيد للغاية مع الكرة وبدونها، لقد فعلنا أصعب شيء وهو العودة، وبسبب بعض الأخطاء عادوا".

وتابع "أنا فخور دائمًا بأن أكون في التشكيل الأساسي لبرشلونة، وسأستفيد من كل الفرص المتاحة أمامي".

واختتم "سنواصل القتال على اللقب وعلى الفوز في كل مباراة بدايةً من يوم الثلاثاء".

يذكر أن مينجويزا قد حصل على فرصة المشاركة في ظل إصابة جيرارد بيكيه وتواضع مردود صامويل أومتيتي، ليزامل أراوخو وكذلك كليمون لونجليه، الذي بات حبيسًا لدكة البدلاء لتراجع مستواه هو الآخر في الآونة الأخيرة.