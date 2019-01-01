لاسارتي يجتمع مع طبيب الأهلي وعودة محمود وحيد للتدريبات

بدأ الأهلي مرانه اليوم بمحاضرة من المدير الفني بالفيديو مع لاعبيه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عاود لاعبي النادي الأهلي المصري التدريبات، عقب الراحة السلبية التي منحها المدير الفني مارتن لاسارتى مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وبدأ الأهلي مرانه اليوم بمحاضرة من المدير الفني بالفيديو مع لاعبيه، استعدادًا لمواجهة بتروجت في الدوري العام، المقرر إقامتها الاثنين المقبل.

كما حرص لاسارتي، على الاجتماع مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء، في حضور كل من سباستيان مدرب الفريق واليخاندرو مدرب الأحمال.

🌀- عمرو أنور يتحدث عن أن عودة المصابين ستزيد من قوة #الأهلي، وأنه سيتوج بالدوري. pic.twitter.com/NhJIS6SKQP — جول مصر (@goaleg) February 27, 2019

ويأتي هذا الاجتماع لرغبة لاسارتي الاطمئنان على حالة المصابين وتأهيل اللاعبين من خلال الجلسة التي جمعتهم بطبيب الفريق.

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مران اليوم شهد انتظام محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، بعد تعافيه من نزلة البرد التي لحقت به مؤخرًا.

ويؤدي الأهلي مرانه حاليا على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز والمحدد لها الأثنين المقبل.