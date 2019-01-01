جوميس وفتحي الجبال الأفضل بالدوري السعودي خلال شهر فبراير

فتح الجبال المدير الفني لنادي الفتح كأفضل مدير فني خلال هذا الشهر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المدرب واللاعب الأفضل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر فبراير.

ووقع اختيار اللجنة الفنية على المدير الفني فتح الجبال المدير الفني لنادي الفتح كأفضل مدير فني خلال هذا الشهر.

الجبال تمكن من حصد 9 نقاط خلال أربع مواجهات من أصل 12 نقطة، حيث خسر في أول لقاء له في شهر فبراير من الهلال بأربعة أهدف مقابل هدف، قبل أن يظفر بالشباب والفيحاء والأهلي (1/0، و1/2، و 2/1) على التوالي.

لا يمكن وصفه.🔥🔥



هداف الدوري السعودي، واللاعب صاحب الاحتفال الرائع بعد كل هدف.🐾🐾



أفضل لاعب في شهر فبراير من الدوري السعودي.@Alhilal_FC pic.twitter.com/o3CFVwSJu6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

على صعيد اللاعبين حصد الفرنسي بافتيمبي جوميس لقب لأفضل، بعد أن سجل نفسه أفضل لاعب في شهر فبراير، في حين توج التونسي فتحي الجبال المدير الفني لفريق الفتح بجائزة أفضل مدرب.

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وتمكن المهاجم الفرنسي من الساهمة في ثمانية أهداف لفريقه من أصل 13 هدفاً سجلها الهلال في أربع مواجهات.

ونجح جوميس في هز الشباك لخمس مرات منها هدفين في مرمى الفتح، وهدفاً أمام كل من الباطن والقادسية والاتحاد، فيما تمكن من صناعة هدف في مواجهة فريقه أمام الباطن، وآخرين أمام القادسية.