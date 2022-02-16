لأجل رونالدو.. راشفورد يتشاجر مع صحفي ألماني!

تتواصل التوترات داخل مانشستر يونايتد، وآخرها مشادة بين ماركوس راشفورد والصحفي الألماني الشهير كريستيان فالك.

ورغم فوز مانشستر يونايتد على برايتون بهدفين نظيفين، وعودة كريستيانو رونالدو للتهديف، أبت الصحف تهدئة الأجواء داخل أولد ترافورد.

ماذا نشر فالك وكيف رد راشفورد؟

ونشر فالك نبأ عن أن راشفورد وهاري ماجواير واللاعبين الإنجليزيين بمانشستر يونايتد في حالة غضب بسبب رونالدو.

السبب خلف ذلك هو رغبة الدون في السيطرة على غرفة خلع الملابس باستخدام اللاعبين المحيطين به.

هذا الأمر شكل تهديدًا حقيقيًا للشياطين الحمر بانقسام داخل أروقة النادي.

لكن راشفورد بدوره، قرر الرد على فالك نافيًا هذه الأمور.

النجم الإنجليزي كتب "من فضلك توقف عن البحث عن انقسامات في مانشستر يونايتد".

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 16, 2022

ما هو رد فالك على راشفورد؟

الغريب أن الصحفي الألماني تمسك بموقفه بعد رد راشفورد.

فالك قال "غير حقيقي، وأنت تعرف ذلك جيدًا" في إشارة إلى وجود انقسامات بالفعل داخل مانشستر يونايتد.

Not True ❌ and you know it @MarcusRashford https://t.co/ORsjjHs1qm — Christian Falk (@cfbayern) February 16, 2022

ما هو سجل راشفورد هذا الموسم؟

وشارك راشفورد حتى الآن في 21 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا خمسة أهداف فقط مع تمريرتين حاسمتين.

مانشستر يونايتد يأتي في المركز الرابع من الدوري الإنجليزي، بينما خرج من بطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتظر اليونايتد مواجهة قوية مع أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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