رونالدو إلى جماهير مانشستر يونايتد: دعونا نتجاهل الضوضاء!

استعاد فريق مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز على ضيفه برايتون 2-0 مساء أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة.

وتقدم رونالدو في الدقيقة 51 وسجل هدفًا بعد فاصل من المهارات الفردية قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليمنى لتعلن عن أول أهداف اللقاء.

وبهذا الهدف، كسر رونالدو سلسلة من 6 مباريات متتالية استمرت دون هز الشباك.

ووجه رونالدو رسالة إلى جماهير مانشستر يونايتد بعد اللقاء عبر حساباته الرسمية من أجل إثارة الحماس خلال فترة لا تعتبر الأفضل في تاريخ النادي.

ولم يعرف مانشستر طعم النصر في أخر ثلاث مباريات على مستوى جميع المسابقات، حيث ودع كأس الاتحاد الإنجليزي بخسارته أمام ميدلسبره 8-7 بركلات الترجيح قبل أن يتعادل مع بيرنلي ثم ساوثهامبتون بنتيجة 1-1.

وكتب رونالدو: "العودة إلى المسار الصحيح! لا أحد يستسلم وهناك طريقة واحدة فقط للعودة من جديد: العمل الجاد والعمل الجماعي، كل شيء آخر هو مجرد ضوضاء. هيا أيها الشياطين!".

وبهذا الفوز تقدم الشياطين الحمر للمركز الرابع، أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة متقدمًا بنقطتين على وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس وأربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز السادس.

اقرأ أيضًا:

11 مباراة لصلاح و10 لليفاندوفسكي .. نجوم لن تصدق غيابهم عن التهديف لكل هذا الوقت!

مبابي: ريال مدريد؟ ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم

أنشيلوتي: مشكلة بنزيما ليست بدنية، ومبابي لا يمكن إيقافه!