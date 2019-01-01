لاتسيو يستبعد إنزاجي من حسابات يوفنتوس وميلان

طلب كبير على المدرب الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن لاتسيو رسمياً تمديد عقد مدربه سيموني إنزاجي بعد التكهنات حول توليه تدريب يوفنتوس أو ميلان في الموسم المقبل.

إنزاجي تولى تدريب الفريق في 2016 ونجح في قيادته لتحقيق لقب كأس إيطاليا الموسم المنصرم وحل ثامناً بالدوري الإيطالي.

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وقال لاتسيو في بيان رسمي إن إنزاجي سيستمر في العمل مع النادي حتى الثلاثين من يونيو 2021.

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كما أنني عندما ألعب معه في البيت يقول لي أنت برشلونة وأنا ليفربول لأنني سأهزمك" 😂



ميسي 🗣️



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/nBEJYg1rOP — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

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وكان إنزاجي من الأسماء المرشحة لخلافة ماسيمليانو أليجري في تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، ولكن التقارير رجحت تولي مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري.

كما ذكر اسم إنزاجي كبديل لجينارو جاتوزو في ميلان، ولكن الأخير يتجه نحو تعيين ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا.

ويلعب لاتسيو بقيادة إنزاجي الموسم المقبل أوروبياً في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما أمن مقعده كبطل للكأس.