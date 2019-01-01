بارزالي يشبه جوارديولا برونالدو حال تدريب يوفنتوس

من درب يوفي الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أندريا بارزالي، نجم يوفنتوس المعتزل مؤخراً، أن الفريق لم يحدد بعد من سيكون مدرب الفريق الموسم المقبل بعد تعدد الأسماء المرشحة مثل ماوريتسيو ساري من تشيلسي ومدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وسائل الإعلام قالت إن ساري قريب من العودة لإيطاليا ليكون خليفة ماسيمليانو أليجري بتدريب الفريق، ولكن جوارديولا اسم يبقى مرشحاً.

وقال بارزالي مع "لاجازيتا": "الناس تتحدث عن وصول ساري كأنه مؤكد، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد وعديد الأسماء مطروحة".

مدير يوفنتوس الرياضي: ساري؟ لدينا غريزة العودة للوطن

⚽️ 604 مباراة

🎯 213 صناعة أهداف

🎩 53 هاتريك



👑 كريستيانو 👑 رونالدو 👑 pic.twitter.com/j5CI4knh8B — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

ماندزوكيتش ضحية ساري الأولى في يوفنتوس

وأكمل: "مسؤولي الفريق لم يقوموا بأي خطأ في السنوات الأخير ودائماً اختاروا بشكل سليم، سنرى إذا كان سيأتي شخص بفكر جديد أم ماذا، لا أعرف".

وأتبع: "لا أعرف ما هو الموقف بعد، جوارديولا اسم سمعته ومن الجيد الحلم، العام الماضي لم يصدق أحد وصول رونالدو، ولكن الأحلام تتحقق، سنرى".

وختم بطل العالم السابق: "أليجري عمل تحت الضغط لخمس سنوات وتم انتقاده كثيراً، ولكن قام بعمل طيب وأكمل مسيرة الانتصارات التي بدأها كونتي".

يذكر أن بارزالي أعلن اعتزاله اللعب بعد مسيرة حافلة اختتمها بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم في يوفنتوس.