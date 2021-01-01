خاص | لابورتا: أتمنى أن يلعب ميسي في كامب نو الجديد والتحفيز هو صفقتي الأولى

حوار خاص مع الرئيس السابق والمرشح الحالي

تحدث المرشح في انتخابات برشلونة الرئاسية جوان لابورتا مع "جول" حول خططه الانتخابية وعلاقته مع نجم الفريق ليونيل ميسي.

لابورتا تضعه معظم وسائل الإعلام على أنه المرشح الأبرز للفوز بالانتخابات التي ستقام في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

اقرأ أيضاً .. لابورتا: تقنية الفيديو في صالح ريال مدريد، وأملك أفضلية لدى ميسي

المزيد من الفرق

وقال الرئيس السابق مع "جول": "أتمنى الاحتفال بالذكرى 125 لكامب نو بحضور ميسي، ولكن الأمر لن يكون سهلاً لأن بناء الملعب سيستغرق عامين".

وأكمل: "مسألة ليو أسهل من الملعب، سيكون رائعاً أن نحتفل بوجوده، سيكون الأمر أفضل ختام للاحتفالات".

وعن علاقته مع النجم الأرجنتيني: "أقول الصراحة وأملك الخبرة الأكبر والإصرار والمصداقية، ولذا أنا فخور إنه يقول أن كل ما وعدته به تم تحقيقه".

واستمر: "إذا كنت رئيساً لبرشلونة سأحاول أن أعرض عليه فرصة تناسب النادي مادياً وتثير اهتمامه رياضياً، هو يريد دوري الأبطال وسنعمل على جعل ذلك ممكناً".

اقرأ أيضاً .. تشافي : لابورتا هو الرئيس الأفضل في تاريخ برشلونة

وحول خططه للميركاتو: "تعاقدي الأبرز سيكون الطموح، من المهم تحفيز اللاعبين الحاضرين بالفريق، يجب إعطاء الثقة للمدرب والاعتماد على الحاضرين".

وأردف: "قراري الأول لحظة الفوز؟ تحية كل العاملين في النادي على العمل الرائع الذي يقومون به، الانتقالات؟ أريد رؤية قيادة ليو، وتطور دي يونج، مساعدة ديمبيلي، وتعاون بيدري معهم، ومع عودة بيكيه، روبرتو وأنسو سنتمكن من الطموح لتحقيق كل الأمور".

وواصل: "ميسي الأفضل في العالم والتاريخ ومن هنا قيمته ومن المهم الحفاظ على التناسق معه، برشلونة دوماً ضم اللاعبين الأفضل في زمنهم".

وختم: "إذا لم يحدث ورحل ميسي، سيكون علينا المضي قدماً لأن آجلاً أم عاجلاً ستأتي تلك اللحظة ويجب تقبلها، يملك أمامه رحلة طويلة بعد في القمة، الكل مسيرته ستنتهي ولكن برشلونة سيستمر".

لابورتا سبق له العمل مع ميسي عندما تولى رئاسة البلوجرانا في الفترة من 2003 وحتى رحيله في 2010.