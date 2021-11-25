"العار على ميسي، ألا يخجل مما يقدمه في باريس سان جيرمان؟"

شنّ أسطورة كرة القدم الهولندية، رافاييل فان دير فارت، هجومًا عنيفًا على ليونيل ميسي بعد مستواه في مباراة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بملعب الاتحاد.

وتلقى بي آس جي الهزيمة على يد كتيبة بيب جوارديولا بهدفين لهدف، في مباراة ربما كانت من أسوأ العروض التي قدمها النادي الفرنسي هذا الموسم.

لم يظهر ميسي بالأداء المنتظر منه أو المعهود في مثل هذه المباريات بقميص برشلونة سابقًا، مما دفع فان دير فارت إلى الهجوم بكل عنف عليه.

ماذا قال فان دير فارت عن ميسي؟

وفي حديث لإحدى القنوات الهولندية بعد المباراة، قال لاعب ريال مدريد السابق "يذهب في نزهة بين الحين والآخر، أقول له ألا تخجل مما تفعل؟".

كما أضاف فان دير فارت "بدأت أشعر بالغضب من ميسي، إنه عار حقًا! فلاعب مثل هذا لن يولد مرة أخرى".

وواصل الهولندي حديثه "بدأ الأمر في فترة كومان ببرشلونة، كان يرفض العمل في الواقع، وهذا ليس صحيحًا للاعب بقيمة ميسي".

وأتم في هذا الصدد بقوله "بطريقة ما، لا يتناسب ميسي مع باريس، إذا لم يحرز أو يصنع هدفًا فإنك لا تراه تقريبًا في الملعب، عكس نيمار أو مبابي".

ماذا قدم ميسي حتى الآن مع باريس سان جيرمان؟

البرغوث الأرجنتيني سجل ثلاثة أهداف بقميص باريس سان جيرمان حتى الآن، 2 منهم في دوري أبطال أوروبا وآخر في الدوري الفرنسي.

تعرض صاحب الـ33 عامًا إلى إصابات عديدة منذ وصوله إلى ملعب حديقة الأمراء جعلت إجمالي الدقائق التي لعبها بالقميص الفرنسي 775 دقيقة فقط.

مع الأداء المتوسط الذي يظهر به، ظهرت الكثير من التساؤلات حول جدوى ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي، رغم الإمكانات المذهلة لكل لاعب من الناحية الفردية.

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