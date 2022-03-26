لابورتا: علامات مشروعنا تظهر ويمكننا الفوز بالدوري هذا الموسم!

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بإمكانية منافسة الفريق على لقب الدوري قبل النهاية بـ9 جولات.

برشلونة نجح مؤخرًا في الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، لتظهر بعض الاحتمالات حول حدوث مفاجأة في الليجا.

وتحدث لابورتا إلى صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ليكشف عن رأيه بخصوص هذا الأمر، كما تطرق إلى ملف التجديد للثنائي جافي ورونالد أراوخو.

وقال لابورتا عن الفوز على ريال مدريد 4/0:"من الجيد دائمًا رؤية علامات نجاح المشروع، بسبب الطريقة التي نلعب بها والألقاب التي يمكننا الفوز بها، كانت نتيجة جيدة وفي صالحنا بكل الطرق".

وأضاف:"أعتقد أننا وصلنا لدرجة الالتزام التي حددتها لنفسي منذ بداية فترتي الثانية، لقد استمتعت حقًا بالنتيجة مثل جميع مشجعي برشلونة، والآن يجب علينا القتال من أجل الدوري".

وأوضح:"نعم أؤمن بإمكانية القتال على اللقب لأن الفريق يتحسن والموسم به تقلبات، ريال مدريد احتفظ بثبات ثلاثة عشر أو أربعة عشر لاعبًا، ولكن نحن لدينا المزيد من التنوع".

وأما عن تدعيم الهجوم:"لدينا بالفعل مهاجمون جيدون للغاية مثل أوباميانج وديباي وأنسو فاتي، وهذا هو السبب في وضعنا لأنفسنا التحدي المتمثل في الفوز بالدوري واستغلال هذا الأمر إلى أقصى حد".

واستكمل:"التاريخ يشهد أن كل المباريات التي فاز فيها برشلونة بنتائج ثقيلة يلعب خلالها الفريق بأسلوبه الأصلي، حيث انتصرنا 5/0 في 74/73، و 6/2 في عام 2009 وفزنا بخماسية نظيفة في 2011 كما تفوقنا على باريس سان جيرمان بفريقهم الحافل بالنجوم أيضًا، وهذا أكبر دليل أن مشروعنا بدأ يندمج وتظهر ملامحه".

وعن ملف التجديد لرونالد أراوخو وجافي:"الأمور تسير على الطريق الصحيح، نحن نريد استمرارهما مع ضمان مستويات الرواتب التي نضعها، ولا نشعر بالقلق تجاه موقفهما والمفاوضات تظل جارية".

وعن سيرجي روبيرتو:"هو لاعب نقدره كثيرًا والأمر الآن في يد ممثليه، لقد منح الكثير لبرشلونة والآن يتعافى من الإصابة، تم عرض التجديد وحاولت التدخل لكي تكون شروطًا متفق عليها من الطرفين ولم يرغبوا في التوقيع، ولكن سنتحدث معه مرة أخرى وسنرى ما سيحدث".

غضب فلورنتينو بيريز من خسار ريال مدريد:"لم يكن الأمر لطيفًا بالنسبة له، كنت مندهشًا كما أنه كذلك لم يتوقع هذا الأمر بعد الفوز الكبير على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح:"توقعوا المزيد في هذه المباراة، ولكنهم لعبوا أمام نسخة جيدة من برشلونة تتمتع بعقلية الفوز وصفات فنية مميزة مع تشافي الذي يقوم بوظيفة رائعة".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ54 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد متصدر البطولة بعد 29 جولة.

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