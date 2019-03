كين يدخل تاريخ إيطاليا مرتين في يوم واحد

أصبح الإيطالي الشاب، مويس كين، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا بقميص المنتخب الإيطالي.

وهز لاعب يوفنتوس الإيطالي، شباك فنلندا في افتتاح تصفيات يورو 2020، ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

وتفوق المنتخب الإيطالي بفضل هدفي نيكولو باريلا ومويس كين، ليتصدر ترتيب المجموعة.

وجاء هدف كين في شباك فنلندا من صناعة شيرو إيموبيلي، ليهز الشباك بعمر الـ19 عامًا و23 يوماً، ليحل خلف بورنو نيكولي الذي سجل بعمر الـ18 عامًا، ويصبح ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص الأزوري.

وليتفوق على جياني ريفا وكارلو رامبييني وجوسيبي مياتزا.

