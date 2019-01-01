كين ثاني أصغر مهاجم في منتخب إيطاليا منذ 1912

إيطاليا ورحلة جيل جديد بعد الابتعاد عن كأس العالم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح المهاجم الإيطالي الشاب، مويس كين، أصغر مهاجم في تاريخ المنتخب الإيطالي منذ عام 1912.

ويتواجد مهاجم يوفنتوس الشاب، في هجوم منتخب إيطاليا، الذي يستهل ظهوره في تصفيات يورو 2020، بلقاء فنلندا.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب نيو فريولي، في مدينة أوديني الإيطالية بإطار المجموعة العاشرة.

ويشارك كين كلٍ من فدريكيو بيرنارديسكي وتشيرو إيموبيلي في خط هجوم الأزوري.

ويعد كين أصغر مهاجم يبدأ مباراة بقميص المنتخب، منذ عام 1912، عندما خاض إدواردو مارياني مباراة بعمر الـ19 عامًا و12 يوماً.

وأتم اللاعب الذي يعد أول من ظهر في الدوري الإيطالي من مواليد عام 2000، عامه الـ19 في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.

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سجل كين 3 أهداف في ظهوره بقميص السيدة العجوز، في 7 مباريات الموسم الحالي، منها 2 في شباك أودينيزي.