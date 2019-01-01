كين ووالده يواصلان تبادل الاتهامات بعد مطالبته بجرار مقابل نجله

تصريحات جدلية ومثيرة من الطرفين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل مويس كين، لاعب يوفنتوس الصاعد، في حرب تصريحات مع والده بعد الاتهامات من قبل الأخير بسوء المعاملة من قبل نجله.

وتألق كين بشكل لافت في الأسابيع الماضية بعد حصوله على فرصة المشاركة مع البيانكونيري واستدعائه لتمثيل المنتخب الإيطالي.

وبدأ الأمر بحوار صحفي لوالد اللاعب ذكر فيه أن كين لم يهديه تذاكر لحضور مباريات يوفنتوس وأنه اضطر لشرائها بنفسه.

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كما كشف والد اللاعب أنه ووالدته منفصلان، وأن الأخيرة أرادت لكين أن يرحل إلى إنجلترا ولكنه أقنعها بالبقاء في إيطاليا مقابل جرارين، الأمر الذي وافقت عليه ولم تلبيه حتى الآن.

وواصل والد اللاعب كشف فصول من الماضي، إذ أفصح أن كين الصغير كان يشجع إنتر بسبب أوبافيمي مارتينز، مهاجم الأخير، ولكنه أقنع بيوفنتوس لأنه يشجعه.

كين قام بالرد عبر انستجرام على تصريحات والده قائلاً: "جرارات؟ لا أعرف عن ماذا تتحدث، أنا أصبحت ما أنا عليه فقط بسبب أمي، يفضل أن لا تأكل وأنت لست جائعاً".

كين كان قد تألق الأسبوع الجاري بعد تمثيله المنتخب الإيطالي كأساسي في مباراتي فنلندا وليشنشتاين وتسجيله للمرة الأولى بقميص الأتزوري.