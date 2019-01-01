آلان يأمل في البقاء مع نابولي لمدة أطول

البرازيلي كان قريبًا من الرحيل في الشتاء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يأمل متوسط الميدان البرازيلي، آلان، البقاء في صفوف نابولي مستقبلاً، ليضرب التكهنات التي تقربه من الرحيل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان آلان قد اقترب من الرحيل عن صفوف نابولي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لصالح باريس لكن مغالاة البارتينوبي في طلباته منعت رحيله.

وتحدث اللاعب لميدياسيت عن إمكانية بقاءه: "آمل في البقاء".

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وعن التنافسية في الدوري الإيطالية: "لابد أن نضع أعيننا على المنافسين القادمين، لابد أن نفكر الآن في روما، ومن ثم نحن نريد أن نحصد النقاط الثلاثة".

وواصل عن موقف الفريق بالدوري الأوروبي: "لا اعتقد أننا الفريق المٌفضل للفوز بالدوري الأوروبي، أرسنال وتشيلسي فريقان كبار، والبقية كذلك يواصلون التقدم في المسابقة، نعرف ماذا علينا فعله، ونحن في كامل تركيزنا".

واختتم: "إذا حدثت المواجهة مع تشيلسي بقيادة ساري، سنكون مستعدين للقتال".

وسيلتقي نابولي في الجولة المقبلة مع روما بالدوري الإيطالي، وسيبدأ الاستعداد لخوض ربع نهائي الدوري الأوروبي بلقاء أرسنال.