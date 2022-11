كين لم يُسجل .. إنجلترا تحطم شباك إيران بسداسية

حقق منتخب إنجلترا فوزًا ساحقًا على إيران في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم 2022 قطر، على استاد خليفة الدولي بسداسية مقابل هدفين.

منتخب إنجلترا أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية دون رد، بدأت من الدقيقة 35 برأسية جود بيلينجهام بعد عرضية رائعة من لوك شاو، تبعها هدف ثاني من بوكايو ساكا بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ال44، ثم جاء الدور على رحيم ستيرلينج بعد عرضية متقنة من هاري كين قبلها رحيم بقدمه اليمنى في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، والذي جاء ب14 دقيقة بعد توقف المباراة ل10 دقائق من أجل إصابة حارس مرمى إيران.

هدف بيلينجهام حقق رقمًا رائعًا للاعب الشاب حيث أصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجّل هدفًا في منافسات كأس العالم، كما أنه ثالث أصغر لاعب في إنجلترا يشارك أساسيًا في كأس العالم، خلف مايكل أوين ولوك شاو، وبدوره حقق هدف ساكا رقمًا مميزًا حيث أصبح أول لاعب يسجل للإنجليز من نادي آرسنال، فيما سجل ستيرلينج أول أهدافه في كأس العالم.

Jude Bellingham is the 3rd youngest England player ever to start at a World Cup, behind Michael Owen and Luke Shaw 👶🌟 pic.twitter.com/ZCXDSs4zBT