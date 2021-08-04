"كين لا يغيب عن التدريبات وحدث شيء سيئ خلف الكواليس"

طريق رحيل كين عن سبيرز محمل بالأشواك

علق جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد على تمرد مهاجم وقائد توتنهام، هاري كين وغيابه عن تدريبات الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

ولم يظهر هاري كين في الموعد المحدد للالتحاق بتدريبات توتنهام مما يفتح باب التكهنات بخصوص انتقاله إلى مانشستر سيتي هذا الصيف بحسب التقارير.

ماذا قال جاري نيفيل بخصوص تمرد هاري كين؟

قال نيفيل في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "إذا كان من المفترض أن يذهب هاري كين إلى التدريبات استعدادًا للموسم الجديد مع توتنهام، فعليه أن يعود".

وتابع: “لا يمكنك أبدًا الدفاع عن أي لاعب لا يحضر التدريبات، الأمر بهذه البساطة، عليك أن تحضر، وأن تقوم بعملك”.

وأضاف: “لقد عملت مع هاري، إنه يفعل كل شيء بشكل صحيح، لذلك يجب أن يكون منزعجًا بشدة، حدث شيء سيئ جعله يفعل ذلك”.

ماذا لو تعذر إبرام صفقة؟.. نيفيل يرد

تحدث نيفيل وقال: "إذا تعذر الوصول إلى حل وسط ، فقد يصبح الأمر فوضويًا بعض الشيء لبضعة أسابيع، من الواضح أن هاري عازم على المغادرة، ليس هناك شك في ذلك، الأمر واضح للجميع".

واستمر: أنه يريد المضي قدمًا والفوز بالألقاب، ربما يفعلها توتنهام لكن ليس في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، أنهم لم يفعلوا ذلك خلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية".

ما هي نصيحة جاري نيفيل إلى هاري كين؟

أكد نيفيل ضرورة عودة كين إلى التدريبات وقال: “كين واجه دانييل ليفي، لا يفعل الكثيرون ذلك، ولا يخرج الكثيرون من هذا الموقف فائزين”.

وأضاف: "رغم كل ذلك لا يزال يتعين علي كين المشاركة في التدريب، يجب أن تحترم زملائك في الفريق، مازال يجب عليك الذهاب والوقوف معهم والجلوس في غرفة الملابس".

وأتم: "إنهم لاعبون محترفون ينظرون إليه، إنه رمز كبير في هذا النادي وفي هذا البلد، لذلك أشعر أنه سيتعين عليه العودة إلى المجموعة بسرعة كبيرة".

يذكر أن كين أبلغ إدارة توتنهام برغبته في الرحيل بسبب عدم قدرة الفريق على تحقيق البطولات

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