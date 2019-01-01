كيميش ينضم لمنتقدي لوف بعد استبعاد ثلاثي بايرن ميونخ

انتقادات عدة لقرار لوف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انضم جوشوا كيميش، ظهير بايرن ميونخ، لقائمة منتقدي قرار مدرب ألمانيا يواخيم لوف باستبعاد الثلاثي ماتس هوملز، توماس مولر، وجيروم بواتينج من الفريق.

وهاجم مسؤولو بايرن ميونخ في بيان رسمي وعدة تصريحات استبعاد لوف للاعبي الفريق من تشكيلته المقبلة لمواجهة صربيا وهولندا.

وقال كيميش للمراسلين بعد مباراة فولفسبورج: "عرفت الأمر من الصحافة ثم أخبرني اللاعبون، كانت مفاجأة، أنا أعرف المنتخب عبر هؤلاء".

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وأتبع: "على مدار عشر سنوات صنعوا هذا الفريق وجعلونا أبطال العالم، هم زملائي كذلك، من وجهة نظري كلاعب هذا قرار غير صحيح".

وواصل: "مازالوا في الثلاثين، توماس لعب 100 مباراة مع ألمانيا، الكرة دائماً يتم الحديث بها عن الكبير والصغير، لا أعتقد أنهم كبار على اللعب للفريق".

وختم: "التغيير ليس سهلاً، أنا لاعب في المنتخب وأعرف خصوصية الأمر، ولكنهم أظهروا احترافية ولعبوا بشكل طيب في مباراة اليوم ثلاثتهم".

وفاز بايرن بسداسية نظيفة على ضيفه فولفسبورج مساء السبت بمشاركة الثلاثي المستبعد وكيميش، ليحافظ على صدارته للبوندسليجا مع بوروسيا دورتموند.