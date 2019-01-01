سولشار: حلم حياتي كان تدريب مانشستر يونايتد

سولشار يعيش الحلم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، أنه دائماً ما كان يحلم بتدريب الفريق يوماً ما وأنه كان يتطلع ليصبح مدرباً أكثر من طموحه للعب.

ويقدم سولشار مستويات رائعة منذ قيادته الفريق خلفاً لجوزيه مورينيو في ديسمبر، إذ عبر لربع نهائي دوري الأبطال ويحتل المرتبة الرابعة في الدوري.

وقال سولشار للإعلام: "كنت سراً أطمح للقيام بالوظيفة التي أحتلها حالياً، ودائماً ما آمنت برغبتي بالتدريب أكثر من اللعب، أخذت وقتاً لأصل للمستوى المطلوب في الملعب".

جوارديولا ينفي انتقاله ليوفنتوس ويدافع عن تقنية الفيديو

لاعب زامل هؤلاء اللاعبين مع أندية مختلفة.. من يكون؟ 🤔 pic.twitter.com/fs6F13nAND — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

صدمة.. برشلونة مهدد بفقدان ديمبيلي أمام ليون

وواصل: "لعب الكرة أفضل وظيفة على الإطلاق، تركز فقط على نفسك وحياتك وعدد الدقائق التي يشركك بها المدرب، أنت تفعل ما تريد وتستمتع".

وختم: "أشعر بالفخر لاتخاذ القرارات، دائماً في طفولتي لعبت ألعاب الفيديو وكنت أحب اختيار الفرق والنجوم مثل زيكو ومارادونا وفان باستن".

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد في مواجهة مهمة أمام أرسنال في صراع الفريقين على المركز الرابع بالبريميرليج.