لاعب باريس سان جيرمان: استسهلنا مباراة مانشستر يونايتد

عودة تاريخية على حساب أبناء العاصمة الفرنسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد بيرسنل كيمبيمبي، مدافع باريس سان جيرمان، للحديث عن مباراة الفريق والخسارة من مانشستر يونايتد في دوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وفرط بي إس جي في تقدمه ذهاباً بهدفين نظيفين بمانشستر، ليخسر لقاء العودة على أرضه بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد ويودع البطولة من دور الستة عشر.

وقال كيمبيمبي في رسالة مسجلة عبر "يوتيوب": "الأمر يحزنني وأشعر بألم شديد، هذا لقاء سيبقى في تفكيري لوقت طويل، أشعر بمعاناة الجمهور وأتفهمه، أنا باريسي".

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وواصل: "فقدنا الحماس والرغبة التي لعبنا بها في الذهاب، لم نخسر بسبب الضغط ولكن لأننا شعرنا بالرضا ولعبنا باستستهال بالعودة، هذا لن يتكرر أبداً".

واستطرد المدافع: "سنخسر مجدداً بالأبطال ولكن ليس بتلك الطريقة، يجب أن ننسى الأمر ونركز في المتبقي من الموسم، لازال هناك دوري وكأس، الأمر سيكون معقد".

وختم: "البعض يظن أن التتويج والفوز بتلك البطولات أمراً سهلاً، ولكنه ليس كذلك على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن وداع بي إس جي لدوري الأبطال من دور الستة عشر يحدث للعام الثالث على التوالي بعد خروجه من نفس المرحلة على يد ريال مدريد وقبله برشلونة في السنوات الأخيرة.