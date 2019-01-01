كيليني: 8 كالتشيو على التوالي؟ سنبدأ بالتفكير في التاسع

جورجيو كيليني يتحدث عن حسم يوفنتوس للقب الدوري الثامن له على التوالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال جورجيو كيليني نجم نادي يوفنتوس إنه سعيد بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس للعام الثامن على التوالي.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي اليوم عقب فوزه على ضيفه فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وعقب المباراة التي لعبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين، تحدثجورجيو كيليني عن مشاعره بعد ثامن لقب دوري له مع يوفنتوس والأول له بشارة القيادة بعد رحيل جيانلويجي بوفون.

وقال كيليني: لقد فزت بلقب الدوري مع يوفنتوس لـ 8 أعوام متتالية، في كل مرة نشعر بمشاعر السعادة المختلفة ونتلع دائمًا نحو تكرار الإنجازات"

وأضاف: "يوفنتوس حقق لقب الدوري الثامن له على التوالي وهذا رقم مميز، يجب أن ننظر دائمًا إلى الأمام، ثمانية ألقاب على التوالي رقم مميز، ولكن يجب أن نبدأ بالتفكير في اللقب التاسع"

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "هذه هي أول بطولة دوري لي مع يوفنتوس كقائد بعدما رحل بوفون، وكنت أنتظر شعور التتويج بهذا اللقب بالتحديد"

وعن دوري أبطال أوروبا قال كيليني: "لقد حاولنا في هذا العام ولم نوفق في النهاية، سنعود ونجاول بكل قوة في العام المقبل"

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يذكر أن جورجيو كيليني يعيش موسمه الأول كقائد لنادي يوفنتوس وذلك بعد رحيل الأسطورة جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان.