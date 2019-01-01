المدير الرياضي ليوفنتوس يدافع عن سوق انتقالات ناديه

انتقادات علنية من ساري لسياسة النادي في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي في يوفنتوس، على مدرب الفريق ماوريتسيو ساري ودافع عن ميركاتو ناديه الصيفي الحالي.

ساري كان قد وجه انتقادات علنية بسبب عدم تمكن يوفنتوس من بيع ستة لاعبين، بالإضافة لعدم وضوح موقف باولو ديبالا.

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وقال باراتيتشي للصحافة خلال تجمع الفريق في فيلار بيروسا: "تعاقدنا مع دي ليخت، لاعب كانت أفضل عشرة فرق في العالم تريده. في حياتي لم أقم بكل هذا العمل لضم لاعب".

وأضاف: "دانيلو فاز باثنين وعشرين لقباً في مسيرته، ولعب مع ريال مدريد ومانشستر سيتي، اليوفي يضم لاعبين على أعلى مستوى".

وواصل باراتيتشي: "أيضاً تعاقدنا مع لاعبين عالميين مجاناً في صورة رابيو ورامسي، كما ضمينا وحافظنا على ديميرال الذي هو أكثر لاعب مطلوب في صفوفنا".

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ويقيم يوفنتوس في "فيلار بيروسا" كل عام لقاء ودي بين الفريق الأول وفريق الشباب، ثم يقيم احتفالية بألقاب الموسم الماضي بحضور الجماهير.