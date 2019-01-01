كبار إيطاليا يتحالفون لإيقاف يوفنتوس

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صفقة ثلاثية تهدد ميركاتو يوفنتوس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن صفقة ثلاثية بين إنتر، نابولي، وروما قد تتسبب في عرقلة سوق انتقالات يوفنتوس الصيفي الحالي.

الميركاتو الصيفي شهد اهتماماً من عدة أندية إيطالية بلاعبي منافسيها مثل إيدن دجيكو وإنتر، ماورو إيكاردي ويوفنتوس، وجونزالو هيجواين وروما.

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وذكرت "كوريري" أن يوفنتوس قد يفقد إيكاردي لأن إنتر في طريقه لبيعه نحو نابولي، الصفقة التي ستعني تحول أركاديوش ميليك نحو روما.

واستمراراً لتأثير صفقتي إيكاردي وميليك المحتملتين، فأن روما سيسمح أخيراً لإنتر بالتعاقد مع دجيكو بعد تمنعه طوال الصيف.

حصول روما على ميليك سيعني تراجعه عن الاهتمام بهيجواين, بحسب التقرير، الأمر الذي يضع مهمة يوفنتوس في التخلص منه.

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وبحسب الصحيفة، تبقى المشكلة هي إقناع إيكاردي بقبول عرض نابولي، أو المبادلة المباشرة مع دجيكو في روما، وعدم انتظار يوفنتوس.

وفي ذلك السياق، ذكرت الصحيفة أن إنتر قد يضع بنداً يمنع روما من بيع إيكاردي إلى يوفنتوس في المستقبل.

ويُغلق سوق الانتقالات في إيطاليا يوم الثاني من سبتمبر المقبل.