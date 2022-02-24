خاص | نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على نقل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا من ملعب جازبروم آرينا بمدينة سان بطرسبرج الروسية، بسبب أزمة أوكرانيا.

وشنّت روسيا "عملية عسكرية خاصة" على أوكرانيا في الساعات الماضية، مما ألقى بظلاله على عالم كرة القدم.

المطالبات كانت كثيرة في الأيام الأخيرة بنقل النهائي الأهم في كرة القدم من روسيا، حتى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تزعم هذه الأصوات.

ووفقًا لمصادر جول، فإن الاتحاد الأوروبي وبعد كل هذه الضغوط سينقل النهائي من روسيا، والمقرر له يوم 28 مايو المقبل.

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تجدر الإشارة إلى أن أحداث يوم الخميس تسببت في إعلان يويفا عن اجتماع طارئ لمناقشة أمر النهائي الأوروبي.

ومن غير المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي عن نقل اللقاء قبل عقد هذا الاجتماع، والمقرر له صباح الجمعة المقبلة.

أما الملعب البديل، فالصحف الأوروبية تحدثت أن ملعب ويمبيلي بالعاصمة البريطانية لندن هو الأوفر حظًا لاستقبال نهائي ذات الأذنين.

لكن تظل الأزمة هي تعارض موعد النهائي مع موعد المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما فيما يتعلق بالفرق الروسية المشاركة في الدوري الأوروبي، فستكمل مشاركتها بصورة طبيعية رغم ما تردد عن إمكانية إقصائهم.