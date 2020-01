كيف يستفيد مانشستر يونايتد من برونو فيرنانديس؟

كيف يمكن أن يحقق الشياطين الحمر أكبر استفادة منه؟

قبل الإجابة بشأن من يحتاجه أكثر.. من هو برونو فيرنانديس؟ لاعب وسط يبلغ من العمر 24 عاماً، بدأ مسيرته في ناشئي بوافيستا عام 2007، ثم تم بيعه من فريق تحت 19 عام إلى نوفارا الإيطالي في 2012 مقابل 40 ألف يورو، بعض الأخطاء لا تُظهر مدى فداحتها إلى عبر الزمن..

نوفارا بدوره باعه في صيف 2013 لأودينيزي مقابل 2.5 مليون يورو، الذي أرسله معاراً لسامبدوريا في صيف 2016 مقابل مليون يورو، ثم في صفقة بيع نهائي بالعام التالي مقابل 6 مليون يورو، في اليوم التالي مباشرةً، كان سامبدوريا قد باعه للشبونة مقابل 9.69 مليون يورو وفقاً لترانسفير ماركت.

باختصار سجل هذا الرجل 32 هدفاً وصنع 18 الموسم الماضي في 53 مباراة بجميع المسابقات، أي شارك في 50 هدفاً بالتسجيل والصناعة في 4688 دقيقة لعب إجمالاً، أي أنه يشارك في 0.94 هدفاً بالمباراة الواحدة، أو يشارك في هدف كل 93.76 دقيقة.

Is this 's best team with Bruno Fernandes? 🤔 pic.twitter.com/SxVYusHHMi