كيف ومتى يسجل ويستقبل تشيلسي أهدافه في البريميرليج؟

تشيلسي يعاني من ضعف كبير وقلة تركيز عندما يتعلق الأمر بتلقي الأهداف في النصف ساعة الثانية من المباراة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يمر فريق تشيلسي بتجربة جديدة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز والذي جاء من نابولي ليغير شكل الفريق تمامًا.

التجربة في حد ذاتها لا يمكن الحكم عليها سواء بالنجاح أو الفشل في الوقت الحالي حيث لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحكم عليها، لكن يمكننا أن نلاحظ بعض المؤشرات عن طريق تحليل الأهداف التي يسجلها ويستقبلها الفريق حتى الآن بالدوري الإنجليزي.

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بالاشتراك مع شبكة "أوبتا" الإحصائية سنقدم لكم في الأسطر المقبلة تفاصيل أهداف تشيلسي التي سجلها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي والتي تلقتها شباكه وكيفية تسجيلها وتوقيت احرازها.

كيف يسجل ويتلقى تشيلسي الأهداف؟

البلوز سجلوا هذا الموسم 23 هدفًا بالقدم اليمنى مقابل 13 فقط بالقدم اليسرى وهو أكثر من النصف بقليل، ونجح نجوم تشيلسي في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق الرأسيات، بينما جاء هدفًا وحيدًا لصالح الفريق بشكل عكسي.

بينما تلقى الفريق تسعة أهداف بالقدم اليمنى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل خمسة بالقدم اليسرى، وتلقت شباكهم نفس عدد الأهداف من الرأسيات بواقع ثلاثة، بينما لم يسجل نجوم البلوز في أنفسهم أي هدف.

أين سجل ومن أين تلقى تشيلسي الأهداف؟

حوالي 80% من أهداف فريق تشيلسي هذا الموسم جاءت من داخل منطقة الجزاء، بالتحديد 32 هدفًا من أصل 40 سجلهم الفريق في الدوري الإنجليزي، بينما سجل أربعة فقط من خارج منطقة الجزاء، ومثلهم من نقطة الجزاء نفسها.

في المقابل تلقى شباك تشيلسي اجمالًا 17 هدفًا كانت 13% منهم من داخل منطقة الجزاء بنسبة 76% من اجمالي تلك الأهداف، بينما أربعة فقط من خارج المنطقة، ولم يتلق الفريق أي هدفًا من ركلات جزاء.

متى يسجل تشيلسي ومتى يتلقى الأهداف؟

يسجل تشيلسي أغلب أهدافه في الثلث الأخير من الشوط الثاني في كافة مبارياته هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، حيث وصلت أهدافه في الربع ساعة الأخيرة لـ 13 هدفً بنسبة 32% من اجمالي الـ 40 هدف التي سجلهم.

وتتوزع أهداف الفريق كالتالي: ثلاثة في أول ربع ساعة، وسبعة في ثاني ربع ساعة، وثمانية في ثالث ربع ساعة، وخمسة في رابع ربع ساعة، وأربعة في خامس ربع ساعة و13 للربع ساعة الأخيرة كما ذكرنا سابقًا.

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بينما يتلقى البلوز أغلب الأهداف في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بواقع خمسة أهداف حتى الآن من اجمالي 17 هدفًا وبنسبة 29% من الإجمالي.

وتتوزع الأهداف المسجلة في شباك تشيلسي زمنيًا كالتالي: هدف وحيد في أول ربع ساعة وهدفين في ثاني ربع ساعة وأربعة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وخمسة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وثلاثة في الربع ساعة الثانية وهدف وحيد في الربع ساعة الأخير من اللقاء، وهو ما يشير لارتفاع معدلات التركيز بشدة لدى نجوم تشيلسي في بداية ونهاية اللقاء وانخفاضها بشكل واضح في المنتصف.

طريقة تسجيل وتلقي تشيلسي للأهداف

سجل تشيلسي حتى الآن ثلاثة أهداف من ضربات ركنية، مقابل مثلهم من ضربات ثابتة، بينما يسجل أغلب أهدافه من اللعب المفتوح حيث وصل عدد تلك الأهداف لـ 30 هدفًا، وأربعة فقط من ركلات ترجيح.

بينما تلقى الفريق هدفين من ركلات ركنية، ومثلهما من ركلات ثابتة، وثلاثة عشر هدفًا من اللعب المفتوح دون أن يتلقى أهدافًا من ركلات الجزاء.